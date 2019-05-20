2019-05-20T10:26:00+03:00
Общество

Губернатор Тамбовской области испытал на себе исполнение в небе фигур высшего пилотажа

Это произошло в Мичуринске на празднике малой авиации
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине в городе Мичуринске состоялся II аэрофестиваль. На аэродроме в Турмасово собрались сотни любителей малой авиации, чтобы оценить мастерство пилотов и интересно провести время.

Программа фестиваля рассчитана как на взрослых, так и на самых маленьких гостей праздника. Она включает показательные выступления парашютистов-спортсменов, запуски воздушных змеев, полеты на воздушном шаре и, конечно, фигуры высшего пилотажа на самолетах малой авиации. Любой желающий может пообщаться с летчиками-асами и воздухоплавателями.

Гостей и участников аэрофестиваля приветствовал губернатор Александр Никитин. Глава региона не скрывает своей любви к авиации, поэтому на празднике он не стал довольствоваться ролью зрителя. Никитин сел в кабину и вместе с пилотом и на самолете cetus aero взмыл в небо. Снизу изумленная публика наблюдала, как воздушное судно с губернатором на борту выполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа, отмечает пресс-служба администрации Тамбовской области, - штопор, вертикаль, бочку и мертвую петлю

. - Отличный полет. Ощущения словами не передать. Для этого надо находиться в кабине самолета, - поделился Александр Никитин после приземления.

В этом году число участников аэрофестиваля значительно выросло. Если на первом аэрофестивале свое мастерство продемонстрировали пилоты 5 воздушных судов, то на этот раз в небо поднялись уже 40 бортов. Для наблюдения за их полетами вдоль взлетной полосы обустроили фудзоны.

- Мичуринский аэрофестиваль входит в национальный календарь событий "Eventsinrussia" и отмечен специальным дипломом национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards", - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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