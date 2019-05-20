2019-05-20T10:13:37+03:00
Общество

В овощах и фруктах, которые продают тамбовчанам, не нашли ГМО

Специалисты Роспотребнадзора забраковали 11 килограммов продукции из-за отсутствия документов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области подвели результаты проверок по контролю за плодоовощной продукцией.

- В 1 квартале 2019 года в предприятиях, реализующих плодоовощную продукцию, было отобрано и исследовано 115 проб, в том числе 67 проб исследовано по санитарно-химическим показателям, 2 пробы на ГМО, 14 проб на паразитологические показатели и 32 пробы исследовано по микробиологическим показателям, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составил 3,1%. По паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям нестандартных проб не установлено. В ходе проверок по неудовлетворительным результатам лабораторного контроля и по причине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой плодоовощной продукции, было забраковано 5 партий объемом 11 кг, в том числе: 3 партии объемом 8 кг - овощей и 2 партии объемом 3 кг – фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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