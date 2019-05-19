В Тамбове прошел посвященный Наталии Орейро флешмоб «Дикий ангел»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-19T14:28:48+03:00

"Дикий ангел" - флешмоб! Наталия Орейро, мы тебя любим!. "Дикий ангел" - флешмоб! Наталия Орейро, мы тебя любим! Ирина Звягина и ансамбль "В Мире Танца ТГУ", Молодежный совет при Тамбовской городской Думе и иностранные студенты ТГУ им. Г.Р. Державина. Городской фестиваль цветов, Парк культуры и отдыха 18.05.19

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Флешмоб «Дикий ангел», посвященный Наталии Орейро, прошел накануне в Тамбове в городском парке культуры и отдыха. Его участники станцевали под песню Cambio Dolor из знаменитого аргентинского сериала.

Оригинальную акцию устроил коллектив культурно-образовательного центра «В Мире Танца» при ТГУ имени Г.Р. Державина в Мичуринске. Его руководитель Ирина Звягина, поклонница Наталии Орейро, регулярно ставит танцы на песни аргентинской исполнительницы. А не так давно, в начале апреля, подготовила еще один сюрприз для артистки. Ирина записала альбом «Храброе сердце» с каверами на песни Наталии Орейро. Русские тексты жительница Тамбовщины написала сама:

«Я в необычном для себя амплуа, сделала шаг вперед, познала другое искусство, узнала какой это огромный труд, написала красивые русские тексты, чтобы люди смогли эти песни петь на родном языке... За счет поклонников и фанатов Наталья Орейро становится еще ярче, еще популярнее, еще роднее, понимаете», - отметила Ирина у себя на страничке в соцсети.

Записанный альбом тамбовчанка вручила певице во время ее последнего приезда на гастроли в Воронеж. Напомним, 16 апреля в столице Черноземья латино-американская звезда Наталия Орейро завершила свое российское турне Unforgettable Tour. Фанатки «Дикого ангела» съехались в столицу Черноземья со всех окрестных областей. Послушать песни зажигательной красотки собралось около 1500 поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU