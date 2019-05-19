48-летний житель Тамбовской области во время празднования 9 Мая изуродовал остановку

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-19T13:53:28+03:00

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23 преступления по статье «Вандализм» зарегистрировали тамбовские полицейские в прошлом году. Часто среди них встречаются повреждения остановок. Именно такой случай произошел 9 мая в Мичуринске. 48-летний местный житель на глазах окружающих, попав в объектив камер видеонаблюдения «Безопасный город», изуродовал остановку общественного транспорта. Правоохранители на основе записей и словесного описания мужчины вскоре его задержали.

- Подозреваемый в ходе опроса дал признательные показания. В праздничный день он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло в остановочном павильоне «Зеленхоз». Отметим, что замена одной секции павильона обходится муниципальному бюджету в семь тысяч рублей, без учета оплаты стоимости работ, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Мичуринцу грозит штраф до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU