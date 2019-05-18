2019-05-18T15:46:23+03:00
Общество

Тамбовские спасатели «помогали» утопающим

В преддверии купального сезона на Цне прошла тренировка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Тамбовские спасатели готовятся к летнему сезонуТамбовские спасатели готовятся к летнему сезону
Изменить размер текста:

Тамбовские водолазы-спасатели отработали основные приемы по спасению утопающих на воде и оказанию им доврачебной помощи. В преддверии купального сезона работники регионального Пожарно-спасательного центра провели очередную показательную тренировку на воде. Согласно тактическому замыслу, в диспетчерскую поступает сигнал о том, что на середине реки тонет человек. Дежурная смена водолазов на гидроцикле сразу выезжает на помощь. «Пострадавший»-статист спасен и доставлен на берег. В первой части тренировки медицинская помощь ему не потребовалась.

Вторая вводная сценария включила в себя отработку навыков, когда по легенде тонущий уже ушел под воду. Водолазы прибыли на спасательном катере к месту происшествия, однако пострадавшего на поверхности воды не обнаружили. После того, как «пострадавшего» нашли его доставили на берег, где медсестра с одним из спасателей, провели «несчастному» сердечно-легочную реанимацию. Такие учения проводятся ежегодно в середине мая, как раз перед горячей купальной порой, как называют это время сами водолазы.

Тренировки проходят ежегодно

Тренировки проходят ежегодно

- Тренировки призваны отработать основные меры по спасению пострадавших на водных объектах, оказанию им доврачебной помощи. Результаты сегодняшнего мероприятия показали подготовленность дежурной группы водолазов в выполнении задач по предназначению, - говорит заместитель начальника поисково-спасательного отряда ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» Дмитрий Жданов.

После тренировки водолазы отправились обследовать пляжи. На сегодняшний день проверена и очищена водная акватория 61 пляжа общей площадью 26728 квадратных метров. Несмотря на то, что официально купаться на пляжах в регионе будет разрешено только 1 июня, многие тамбовчане уже открыли пляжный сезон, два человека погибли.

На Тамбовщине уже утонули два человека

На Тамбовщине уже утонули два человека

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
Тамбовчанин выступает на кубке Европы
Двое тамбовчан стали жертвами «банковских» мошенников
Дом в Тамбове, где обрушился потолок, осмотрят эксперты
Казанскую Вышенскую икону Божией Матери доставят в Тамбов
В Тамбове улицу Куйбышева перекрыли на несколько дней
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
В Мичуринске молодожены высадили кусты сирени
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
В Тамбовской области произошло 10 ДТП по вине водителей автобусов
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Тамбовский дзюдоист выступит на Кубке Европы
В Тамбов привезут финифть из Ростовского кремля
Тамбовскому подростку дали условный срок за избиение одноклассника
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
На Тамбовщине открывается киноплощадка под открытым небом
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Тамбовскому осужденному пытались передать банку тушенки с «сюрпризом»
Полицейские вернут тамбовчанину похищенный месяц назад автомобиль