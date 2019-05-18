Тамбовские спасатели «помогали» утопающим

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-18T15:46:23+03:00

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Тамбовские водолазы-спасатели отработали основные приемы по спасению утопающих на воде и оказанию им доврачебной помощи. В преддверии купального сезона работники регионального Пожарно-спасательного центра провели очередную показательную тренировку на воде. Согласно тактическому замыслу, в диспетчерскую поступает сигнал о том, что на середине реки тонет человек. Дежурная смена водолазов на гидроцикле сразу выезжает на помощь. «Пострадавший»-статист спасен и доставлен на берег. В первой части тренировки медицинская помощь ему не потребовалась.

Вторая вводная сценария включила в себя отработку навыков, когда по легенде тонущий уже ушел под воду. Водолазы прибыли на спасательном катере к месту происшествия, однако пострадавшего на поверхности воды не обнаружили. После того, как «пострадавшего» нашли его доставили на берег, где медсестра с одним из спасателей, провели «несчастному» сердечно-легочную реанимацию. Такие учения проводятся ежегодно в середине мая, как раз перед горячей купальной порой, как называют это время сами водолазы.

Тренировки проходят ежегодно

- Тренировки призваны отработать основные меры по спасению пострадавших на водных объектах, оказанию им доврачебной помощи. Результаты сегодняшнего мероприятия показали подготовленность дежурной группы водолазов в выполнении задач по предназначению, - говорит заместитель начальника поисково-спасательного отряда ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» Дмитрий Жданов.

После тренировки водолазы отправились обследовать пляжи. На сегодняшний день проверена и очищена водная акватория 61 пляжа общей площадью 26728 квадратных метров. Несмотря на то, что официально купаться на пляжах в регионе будет разрешено только 1 июня, многие тамбовчане уже открыли пляжный сезон, два человека погибли.

На Тамбовщине уже утонули два человека

ИСТОЧНИК KP.RU