Тамбовчанин выступает на кубке Европы

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-18T14:59:38+03:00

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У дзюдоистов-юниоров стартовали рейтинговые отборочные турниры перед первенством Европы 2019. На домашнем Кубке Европы в составе сборной команды России выступит тамбовчанин Виталий Плешаков. Как сообщает сайт федерации дзюдо России, «право представлять нашу страну на этих соревнованиях тренеры традиционно доверяют молодым дзюдоистам. Свои первые во взрослой карьере медали на оренбургском турнире завоевывали многие будущие звезды отечественного дзюдо. В этом году сборная также сделает ставку на молодежь. Средний возраст команды на турнире составит 21 год». Участие в турнире примут около 350 атлетов, представляющих 24 страны.

- Для нас это важное выступление, Виталий уже переходит в категории «взрослые». На Кубке он не просто попробует свои силы, но и наберет нужные рейтинговые очки. Я думаю, что он выступит успешно, спортсмен опытный, перспективный, эмоционально готовый к подобным стартам, - говорит директор СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

Сам спортсмен пояснил, что для это очень значимые соревнования.

- Очень ответственный турнир, на котором будет решаться судьба дальнейшего отбора на первенство Европы в сентябре. Перед ним был проведено тренировочное мероприятие в составе сборной России, которое проходило на олимпийской базе в Кисловодске. Чувствую себя хорошо, еду только за победой, - рассказал Виталий.

Программа турнира рассчитана на два дня. В субботу, 18 мая, бороться за медали будут мужчины в весовых категориях до 60, 66 и 73 кг и женщины в категориях до 48, 52, 57 и 63 кг. На следующий день, в воскресенье, 19 мая, в борьбу вступят дзюдоисты в весе до 81, 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в весе до 70, 78 и свыше 78 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU