2019-05-17T15:29:25+03:00
Спорт

Тамбовский дзюдоист выступит на Кубке Европы

Спортсмен отправится на соревнования в Оренбург
Ксения АЛЕШИНА
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В Оренбурге 18-19 мая состоится Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. На соревнования поедет спортсмен СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» тамбовчанин Виталий Плешаков, который будет выступать в составе сборной России.

Участие в соревнованиях примут около 350 атлетов, представляющих 24 страны. Сегодня, 17 мая, будет проведена жеребьевка. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.

- Для нас это важное выступление, Виталий уже переходит в категории «взрослые». На Кубке он не просто попробует свои силы, но и наберет нужные рейтинговые очки. Я думаю, что он выступит успешно, спортсмен опытный, перспективный, эмоционально готовый к подобным стартам. Но, как говорится, ни пуха ни пера, - прокомментировал директор СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

В субботу, 18 мая, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях до 60, 66 и 73 кг и женщины в категориях до 48, 52, 57 и 63 кг. А в воскресенье, 19 мая, будут соревноваться дзюдоисты в весе до 81, 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в весе до 70, 78 и свыше 78 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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