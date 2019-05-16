В Тамбове ищут медиа-волонтеров

16 Май 18:01 2019-05-16T18:04:51+03:00

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Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области ищет медиа-волонтеров. Добровольцам доверят освещение в сфере историко-культурного наследия региона, а также размещение наиболее интересных заметок и фотографий на официальном сайте ведомства.

Кроме того, волонтеры смогут поучаствовать в создании инвестиционных паспортов объектов культурного наследия, исторических легенд и т.д.

В частности, медиа-добровольцы будут работать с усадьбой Плевако, что расположена в Староюрьевском районе в селе Вишневое, с усадьбой Снежкова - в Мичуринском районе в поселке Мичурин, с усадьбой Воронцовых-Дашковых, что в Моршанском районе в селе Новотомникова, а еще - с территорией бывшей усадьбы «Мара», связанной с жизнью поэта Баратынского, это место находится в Уметском районе в селе Софьинка.

- В случае заинтересованности участия в проекте и по всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам: 8(4752)786217, Юрина Наталия Владимировна, 8(4752)782880 приемная, а также направить обращение на адрес электронной почты: post@pam.tambov.gov.ru, - сообщает управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU