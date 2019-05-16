Жителей Тамбовщины приглашают на праздник цветения
Такой праздник пройдет в Мичуринске
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18 мая в Тамбовской области в городе Мичуринске на территории дома-музея Ивана Мичурина состоится праздник цветения «Яблоневый цвет». Мероприятие начнется в полдень. Вход для всех желающих свободный. В программе - органная музыка, уроки живописи, спектакль и поэтический блок.
- Основной питомник и дом-музей Мичурина - это особая атмосфера, особое вдохновение, особая аура. Территория прекрасна в любое время года, а тем более сейчас, когда здесь цветут различные виды растений, которые наполняют воздух чудесным, чарующим ароматом, - отмечают в пресс-службе администрации Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU