Жителей Тамбовщины приглашают на праздник цветения

16 Май 17:20 2019-05-16T17:20:50+03:00

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18 мая в Тамбовской области в городе Мичуринске на территории дома-музея Ивана Мичурина состоится праздник цветения «Яблоневый цвет». Мероприятие начнется в полдень. Вход для всех желающих свободный. В программе - органная музыка, уроки живописи, спектакль и поэтический блок.

- Основной питомник и дом-музей Мичурина - это особая атмосфера, особое вдохновение, особая аура. Территория прекрасна в любое время года, а тем более сейчас, когда здесь цветут различные виды растений, которые наполняют воздух чудесным, чарующим ароматом, - отмечают в пресс-службе администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU