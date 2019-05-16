В Тамбове при обрушении здания пострадали две женщины

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-16T13:28:58+03:00

На втором этаже дома по ул. Носовская, 9 обвалились потолочные перекрытия

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ЧП, в котором пострадали два человека, произошло 16 мая около полудня. На втором этаже дома №9 по улице Носовской провалились потолочные перекрытия.

- Прибывшие на место спасатели аварийно-спасательной службы города Тамбова извлекли из под завала 63-летнюю женщину, которая находилась в шоковом состоянии и с травмами головы передана бригаде скорой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Еще одна 63-летняя пострадавшая также передана медикам скорой помощи, у женщины диагностировали травму головы.

Известно, что к комнате размером 6х9 метров, где произошло обрушение, работает ателье «Мастер», пострадали сотрудницы этого предприятия. На первом этаже здания находится магазин «Евросеть».

На месте происшествия продолжают работать спасатели, полицейские и сотрудники газовой службы. Ситуация находится на контроле областных и городских властей.

На месте ЧП работают спецслужбы

ИСТОЧНИК KP.RU