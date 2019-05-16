В Тамбове при обрушении здания пострадали две женщины
ЧП, в котором пострадали два человека, произошло 16 мая около полудня. На втором этаже дома №9 по улице Носовской провалились потолочные перекрытия.
- Прибывшие на место спасатели аварийно-спасательной службы города Тамбова извлекли из под завала 63-летнюю женщину, которая находилась в шоковом состоянии и с травмами головы передана бригаде скорой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Еще одна 63-летняя пострадавшая также передана медикам скорой помощи, у женщины диагностировали травму головы.
Известно, что к комнате размером 6х9 метров, где произошло обрушение, работает ателье «Мастер», пострадали сотрудницы этого предприятия. На первом этаже здания находится магазин «Евросеть».
На месте происшествия продолжают работать спасатели, полицейские и сотрудники газовой службы. Ситуация находится на контроле областных и городских властей.
На месте ЧП работают спецслужбы
ИСТОЧНИК KP.RU