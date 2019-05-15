В столовой тамбовской колонии установили современную линию раздачу пищи

15 Май 18:01 2019-05-15T18:02:27+03:00

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Столовую исправительной колонии № 3, которая расположена в Рассказовском районе, оборудовали новой линией раздачи пищи, куда входит прилавок для столовых приборов, прилавок для горячих напитков, мармиты для первых и вторых блюд с тепловым шкафом.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, современное тепловое оборудование для поддержания готовых блюд в горячем состоянии позволит сохранить вкус, аромат и свежесть блюд. Новая линия раздачи также позволит привить культуру принятия пищи осужденным. Она сделана из нержавеющей стали, поэтому не подвергнется коррозии и окислению, а также будет долго удерживать тепло.

- За последнее время в учреждении обновлены и обеденный зал, и горячий цех в целом. Проведен ремонт и заменено оборудование. Для более качественного приготовления пищи на вооружении поваров - жарочный шкаф и электросковорода. В современных пищеварочных котлах еду для осужденных готовят на пару. Реконструкция пищеблока направлена на улучшение материально-бытового обеспечения осужденных, а также на контроль качества приготовления и приема пищи, - комментируют в региональном УФСИН.

По словам врио заместителя начальника УФСИН России по Тамбовской области Сергея Рачкова, данный опыт оказался положительным, из-за чего модернизация столовых в колониях будет продолжена. В скором времени подобные линии раздачи появятся еще в двух исправительных учреждениях области.

Теперь осужденные будут питаться в комфортных условияхФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU