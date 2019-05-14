На авиашоу в Тамбове пролетят 24 самолета

14 Май 17:56 2019-05-14T17:56:57+03:00

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Традиционный авиационный культурно-спортивный праздник состоится 25 мая на военном аэродроме (бывшее военное училище летчиков) в Тамбове. Участие в нем примут самолеты Дальней авиации, Росгвардии и пилотажная группа «Соколы России». Подробности программы праздника раскрыл представитель оргкомитета Анатолий Сафонов. По его слова, первых зрителей организаторы ожидают уже в 8 утра. В это время запланировано выступление авиамоделистов, наземный показ авиационной техники и вооружений частей Тамбовского гарнизона.

- Официальное открытие начнется в 9 часов 15 минут с приветственных речей официальных лиц, включая губернатора Александра Никитина и представителей командования Дальней авиации, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Затем состоится парад воспитанников кадетских корпусов, в котором примут участие делегации из 24 регионов России, география которых охватывает практически всю страну - от Краснодара до Якутии.

Начало самой зрелищной части праздника предварит выступления парашютистов и показательные поединки бойцов спецподразделений. А уже затем в небе появятся самолеты. Первыми пролетят бомбардировщики Дальней авиации Ту-22 М3, Ту-95 и прозванные «белыми лебедями» Ту-160. Зрители также увидят заправку в воздухе и самолеты. Затем над Тамбовом пролетят самолеты тамбовской авиационной части и Росгвардии. Завершит праздник выступления пилотажный группы «Соколы России». Всего в авиапоказе запланировано участие 24 самолетов различных типов, в прошлом году было 20 самолетов.

Как отметил Анатолий Сафонов, праздник традиционно посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню города. Для удобства зрителей будет организована уличная торговля. Чтобы все желающие вовремя смогли добраться до аэродрома, в областном центре пустят дополнительные маршруты общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU