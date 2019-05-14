Тамбовский осужденный месяц не мог дождаться медицинской помощи

14 Май 13:02 2019-05-14T13:02:04+03:00

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Мать осужденного, содержащегося в следственном изоляторе №3 УФСИН России по Тамбовской области, пожаловалась в прокуратуру на ненадлежащее оказании ее сыну медицинской помощи.

Как установлено проверкой, 21 декабря прошлого года осужденный обратился с жалобами на ухудшение соматического состояния и его доставили в Мичуринскую городскую больницу, где ему рекомендовали консультацию врачей пульмонолога и онколога. Однако на госпитализацию в в филиал ФКУЗ «Медико-санитарная часть №68» его направили только 25 января, то есть чуть больше, чем через месяц.

При этом, согласно действующему законодательству, сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медучреждение.

- В представлении, внесенном начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть №68» ФСИН России, прокуратура потребовала принятия мер по устранению причин и условий допущенных нарушений, а также привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования врачу медчасти объявлено замечание, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU