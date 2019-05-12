2019-05-12T10:51:09+03:00
Спорт

Футболисты «Тамбова» досрочно обеспечили себе место в Российской премьер-лиге на следующий сезон

Ближайшие преследователи отстают на семь очков
Анна ГРЕБЕНКИНА
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За три тура до окончания Олимп - Первенства ФНЛ сезона 2018-2019 годов стало понятно, что ФК «Тамбов» гарантировал себе место в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

Вчера в рамках игр 36 тура ярославский «Шинник» обыграл «Томь» (1:0). А именно томская команда могла поспорить с тамбовчанами или сочинцами за выход в РПЛ. Но этого не случилось. И сейчас клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке турнирной таблицы, отстает от «Тамбова» и «Сочи» на семь очков и уже не сможет догнать лидеров. Сегодня тамбовским спортсменам в рамках этого же тура предстоит встретиться с командой из подмосковных Химок. Но эта игра не изменит расклада сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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