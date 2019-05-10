2019-05-10T12:16:44+03:00
Общество

Тамбовчане стараются заранее перейти на цифровое ТВ

Люди активно покупают приставки и телевизоры
Ксения АЛЕШИНА
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Отключение цифрового телевидения произойдет 3 июняОтключение цифрового телевидения произойдет 3 июняФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщину, как и многие другие регионы России, 3 июня отключат от аналогового телевидения. Жители области решили не ждать этой даты и уже заранее готовятся к переходу на «цифру», приобретая необходимое оборудование. Например, на прошлой неделе магазины области продали 1070 приставок и 317 телевизоров.

- Кроме того, сократилось количество звонков на региональную «горячую линию» по вопросу перехода на цифровое ТВ. Если в последнюю неделю апреля их было зафиксировано 150, то на прошлой неделе всего 94. При этом только 31 звонок был с заявкой на подключение оборудования и помощь волонтеров, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что получить консультацию по вопросам, касающимся перехода на цифровое телевидение можно получить, позвонив на телефон «горячей линии». Для жителей областного центра и Тамбовского района - 78-61-00, для жителей остальных городов и районов области - 8-800-201-1396.

ИСТОЧНИК KP.RU

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