Тамбовские полицейские задержали пьяного угонщика мопеда

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-10T11:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 7 мая, в дежурную часть отделения полиции поступила информация о краже мопеда в Петровском районе. Выехавшими на место происшествия стражами порядка был произведен комплекс розыскных мероприятий по осмотру места хищения, изучению следов и опросу свидетелей.

Оказалось, что 30-летний мужчина, проживающий в селе Песковатка на улице Садовой, оставил свой мопед во дворе. Проходивший мимо 26-летний молодой человек, который направлялся к себе домой на улицу Свободную, решил «развлечься». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень свободно похитил чужое транспортное средство со двора.

В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным установили личность подозреваемого. Злоумышленника задержали по «горячим следам». Похищенный мопед был изъят и возвращен владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дальнейшее расследование уточнит квалификацию совершенного преступления как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, либо как его кражу. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и состоял под административным надзором, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU