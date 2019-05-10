2019-05-10T11:42:59+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали пьяного угонщика мопеда

На преступление молодого человека толкнула тяга к «развлечениям»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером, 7 мая, в дежурную часть отделения полиции поступила информация о краже мопеда в Петровском районе. Выехавшими на место происшествия стражами порядка был произведен комплекс розыскных мероприятий по осмотру места хищения, изучению следов и опросу свидетелей.

Оказалось, что 30-летний мужчина, проживающий в селе Песковатка на улице Садовой, оставил свой мопед во дворе. Проходивший мимо 26-летний молодой человек, который направлялся к себе домой на улицу Свободную, решил «развлечься». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень свободно похитил чужое транспортное средство со двора.

В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным установили личность подозреваемого. Злоумышленника задержали по «горячим следам». Похищенный мопед был изъят и возвращен владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дальнейшее расследование уточнит квалификацию совершенного преступления как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, либо как его кражу. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и состоял под административным надзором, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области в куче песка нашли тело девятилетнего мальчика
В Тамбове пройдет большой спортивный праздник для всей семьи
Тамбовчане стараются заранее перейти на цифровое ТВ
В этом году тамбовчане нарушили правила охоты более 260 раз
В Тамбовской области наступит «Сиреневая ночь»
В Тамбове в «Бессмертный полк» встали 68 тысяч человек
Тамбовчане могут увидеть «Бессмертный полк» не выходя из дома
Тамбовчане написали «Диктант Победы»
Директора «Аптечного склада» в Тамбове оштрафовали на 15 тысяч рублей
По Тамбову прошел парад Победы
В День Победы Тамбов присоединится ко Всероссийской Минуте молчания
В мичуринском ЗАГСе зарегистрировали 100-ую пару молодоженов
Экс-директор моршанской "табачки", который уже "сидит", снова отправится под суд
В Тамбове «сдвинули» время проведения праздничного парада 9 мая
В Тамбове из-за проведения «Бессмертного полка» некоторые парковки станут недоступными
В Тамбовской области задержаны четверо парней, до смерти избивших 23-летнего жителя Рассказово
Тамбовские полицейские будут работать в усиленном режиме 9 мая
«Тамбовская сетевая компания» заплатит 100 тысяч рублей штрафа за то, что устроила свалку на территории закрытого полигона
Суд вынес приговор тамбовчанину, напавшему с ножом на жену-кассира в «Экономе»
На Тамбовщине угарным газом отравилась многодетная семья