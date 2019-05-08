В мичуринском ЗАГСе зарегистрировали 100-ую пару молодоженов
Новобрачных тепло поздравили с таким важным событием в их жизни
Николай и Елена Востриковы на торжественной церемонии заключения бракаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В отделе ЗАГС города Мичуринска 6 мая состоялась торжественная государственная регистрация заключения брака 100-й пары — Николая и Елены Востриковых. Молодожены были приятно удивлены, что оказались юбилейной парой.
- Начальник и сотрудники отдела поздравили молодую семью, пожелав супругам долгих лет счастливой семейной жизни, благополучия, исполнения желаний и на память запечатлели прекрасные моменты. К поздравлениям присоединились приглашенные на торжество гости, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU