Тамбовские полицейские будут работать в усиленном режиме 9 мая

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-08T13:35:16+03:00

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В Тамбовской области 9 мая по случаю Дня Великой Победы запланировано 132 праздничных мероприятия. Ожидается, что участие в них примут около 120 тысяч жителей региона.

В дни праздников весь личный состав тамбовской полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В целом по области 9 мая для обеспечения общественной безопасности задействуют свыше 2500 человек, в том числе: более 2000 сотрудников ОВД; 70 росгвардейцев, 50 военнослужащих Министерства обороны; 275 народных дружинников и 56 работников частных охранных организаций.

- Будет увеличена плотность наружных нарядов на улицах городов и сел области. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД активно работают не только на федеральных трассах, но и в населенных пунктах, особый акцент делая на то, чтобы обезопасить детей и подростков, не допустить ДТП с участием детей. Проводятся дополнительные профилактические беседы с родителями, предупреждаются водители, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Добавим, что за два часа до начала праздничных шествий всю прилегающую территорию обследуют на предмет обнаружения взрывчатых веществ и возьмут под охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU