На тамбовской трассе машина улетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-07T11:33:56+03:00

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Авария, в которой травмы получили двое мужчин, произошла 6 мая в 17 часов 10 минут на улице Красноармейской в районе дома №2, села Дельная Дубрава на территории Сосновского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 46-летний водитель автомобиля «Рено Логан» на трассе не справился с управлением. Его автомобиль занесло, после чего он выехал на обочину, а потом опрокинулся в кювет.

- В результате ДТП 46-летнего пассажира автомобиля с травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью в Сосновскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU