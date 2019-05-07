На тамбовской трассе машина улетела в кювет
Авария, в которой травмы получили двое мужчин, произошла 6 мая в 17 часов 10 минут на улице Красноармейской в районе дома №2, села Дельная Дубрава на территории Сосновского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 46-летний водитель автомобиля «Рено Логан» на трассе не справился с управлением. Его автомобиль занесло, после чего он выехал на обочину, а потом опрокинулся в кювет.
- В результате ДТП 46-летнего пассажира автомобиля с травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью в Сосновскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU