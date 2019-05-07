Мошенник забрал у тамбовчанина компьютер

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-07T10:56:24+03:00

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Полицейские раскрыли преступление, совершенное в Тамбове более полугода назад Так, в ноябре прошлого года 43-летний мужчина договорился с покупателем о продаже своего системного блока компьютера. Сделка состоялась на улице Мичуринской по месту жительства тамбовчанина. Неизвестный забрал системный блок, пообещав отдать деньги на следующий день. Продавец поверил молодому человеку на слово, но денег так и не дождался. На звонки мошенник тоже не отвечал, тогда потерпевший обратился в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 21-летнего подозреваемого. Доставленный в отдел полиции гражданин сознался в мошенничестве и пояснил, что уже продал системный блок неизвестным лицам, а деньги потратил на себя, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как было установлено, ранее молодой человек уже имел проблемы с законом.

Стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU