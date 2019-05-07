2019-05-07T10:56:24+03:00
Происшествия

Мошенник забрал у тамбовчанина компьютер

Продавец так и не дождался денег от покупателя
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли преступление, совершенное в Тамбове более полугода назад Так, в ноябре прошлого года 43-летний мужчина договорился с покупателем о продаже своего системного блока компьютера. Сделка состоялась на улице Мичуринской по месту жительства тамбовчанина. Неизвестный забрал системный блок, пообещав отдать деньги на следующий день. Продавец поверил молодому человеку на слово, но денег так и не дождался. На звонки мошенник тоже не отвечал, тогда потерпевший обратился в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 21-летнего подозреваемого. Доставленный в отдел полиции гражданин сознался в мошенничестве и пояснил, что уже продал системный блок неизвестным лицам, а деньги потратил на себя, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как было установлено, ранее молодой человек уже имел проблемы с законом.

Стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тамбовщины проведет 11 лет в тюрьме за убийство односельчанина
Тамбовские полицейские задержали лже-газовика, похищавшего сбережения пенсионеров
На тамбовской трассе машина улетела в кювет
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
15-летний тамбовчанин на мопеде въехал в легковушку
В Тамбове появятся «Изумрудный» и «Олимпийский» пляжи
Победитель главного конкурса тамбовской «Библионочи» побывал на премьере спектакля в Москве
21-летний тамбовчанин обокрал сельский магазин
В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «семерку» и попал на ней в аварию
Студентка тамбовского медколледжа стала призером Всероссийской олимпиады
За медицинской помощью после укусов клещей обратились 319 тамбовчан
В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» сбил двухлетнюю девочку на самокате
Тамбовчане увидят «Кабалу Святош», «Крик лангусты» и многое другое
В Тамбовском районе в тройном ДТП пострадали женщина и трехлетний мальчик
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В День Победы следить за порядком в Тамбове будут свыше 1,5 тысяч полицейских
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 36-летний тамбовчанин