В Тамбове мужчина пытался украсть из магазина продукты на 3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-02T12:30:37+03:00

Правда, съесть их вору не удалось, так как его задержали

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Во время несения службы по охране общественного порядка экипаж группы задержания получил тревожный сигнал из охраняемого торгового центра, который находится на улице Советской города Тамбова.

Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что сотрудником службы безопасности магазина был остановлен мужчина, который пытался вынести из торговой точки продукты питания на сумму более трех тысяч рублей.

- 32-летний уроженец Республики Казахстан был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU