Тамбовчан зовут послушать «Песни Победы»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-02T12:19:22+03:00

Такая возможность есть до 9 мая

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В Музейно-выставочном центре Тамбовской области жители и гости региона до 9 мая могут познакомиться с международным проектом «Песни Победы», который посвящен Празднику Победы.

Данный проект представляет собой фильм, составленный из воспоминаний ветеранов, проживающих за рубежом. Он пронизан патриотизмом и музыкальными фрагментами из песен военных лет.

- Проект «Песни Победы» инициирован Правительством Москвы. Этот исторический марафон охватил 2 континента, 8 стран и 10 масштабных концертов. Так, в мае 2018 года российские коллективы «Хор Турецкого» и SOPRANO исполнили песни о мире, подвиге и любви на концертных площадках Европы, Америки, Израиля, Беларуси и России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU