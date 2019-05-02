2019-05-02T12:19:22+03:00
Общество

Тамбовчан зовут послушать «Песни Победы»

Такая возможность есть до 9 мая
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Музейно-выставочном центре Тамбовской области жители и гости региона до 9 мая могут познакомиться с международным проектом «Песни Победы», который посвящен Празднику Победы.

Данный проект представляет собой фильм, составленный из воспоминаний ветеранов, проживающих за рубежом. Он пронизан патриотизмом и музыкальными фрагментами из песен военных лет.

- Проект «Песни Победы» инициирован Правительством Москвы. Этот исторический марафон охватил 2 континента, 8 стран и 10 масштабных концертов. Так, в мае 2018 года российские коллективы «Хор Турецкого» и SOPRANO исполнили песни о мире, подвиге и любви на концертных площадках Европы, Америки, Израиля, Беларуси и России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24