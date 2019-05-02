Тамбовчан зовут послушать «Песни Победы»
В Музейно-выставочном центре Тамбовской области жители и гости региона до 9 мая могут познакомиться с международным проектом «Песни Победы», который посвящен Празднику Победы.
Данный проект представляет собой фильм, составленный из воспоминаний ветеранов, проживающих за рубежом. Он пронизан патриотизмом и музыкальными фрагментами из песен военных лет.
- Проект «Песни Победы» инициирован Правительством Москвы. Этот исторический марафон охватил 2 континента, 8 стран и 10 масштабных концертов. Так, в мае 2018 года российские коллективы «Хор Турецкого» и SOPRANO исполнили песни о мире, подвиге и любви на концертных площадках Европы, Америки, Израиля, Беларуси и России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU