В Тамбовской области стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-02T12:03:09+03:00

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Тамбовщина присоединилась к ежегодной благотворительной «Красная гвоздика», которая пройдет с 1 мая по 22 июня. Условия участия в ней очень простые – достаточно купить значок «Красная гвоздика» в любом сетевом супермаркете. Все вырученные средства поступят в благотворительный фонд некоммерческой организации «Память поколений» и пойдут на оказание помощи ветеранам боевых действий.

Акция «Красная гвоздика» позволяет помочь ветеранам всех войн, в которых принимала участие наша страна. За четыре года реализации акции получили помощь больше 8,5 тысяч ветеранов, проживающих от Калининграда до Владивостока. Адресная помощь была оказана и 36 тамбовским ветеранам на общую сумму 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU