Тамбовчане на творческой встрече вспомнят Василия Агапкина

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-02T11:50:14+03:00

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В преддверии 9 мая очередное заседание клуба любителей духовного кино на Степана Разина посвятят памяти военного дирижера и композитора Василия Агапкина. Творческая встреча состоится 6 мая, вход только по пригласительным билетам. Их можно заказать по телефону: 71-80-98.

В Тамбове Агапкин служил штабс-трубачом запасного кавалерийского полка. Также здесь он окончил музыкальное училище и написал знаменитый на весь мир марш «Прощание славянки», который по праву считается лучшим маршем тысячелетия. А с 2002 года он является гимном Тамбовщины.

- О творчестве композитора расскажет профессор ТГМПИ имени С.В.Рахманинова, кандидат искусствоведения Елена Казьмина. Гости встречи узнают о том, что под марш «Прощание славянки» провожали и встречали героев Великой Отечественной Войны. А 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади Агапкин сам дирижировал сводным военным оркестром. Во Франции по настоящее время встречают и провожают корабли в гавани под звуки Великого марша «Прощание славянки», - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Ежегодно в Тамбовской области проходит международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова, объединяющий лучшие оркестры регионов России и зарубежных стран. Об этом фестивале гостям встречи расскажет Петр Сосновский, художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского духового оркестра. Кроме того, зрители увидят документальные фильмы «Марш столетий» и «Славянка не прощается».

ИСТОЧНИК KP.RU