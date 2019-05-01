На Тамбовщине открыли Центр помощи для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
30 апреля в Тамбовском районе в селе Большая Липовица на улице Коноплиновка, 100 состоялось торжественное открытие епархиального Центра защиты семьи, материнства и детства имени преподобного Амвросия Оптинского.
Фото: Тамбовская митрополия
- Епархиальный центр предназначен для беременных женщин и оказавшихся в трудной жизненной ситуации женщин с детьми. Он расположен на территории государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса»», - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.
Фото: Тамбовская митрополия
В епархиальном Центре защиты женщины могут получить:
проживание, питание;
беседы со священником;
психологическую помощь;
юридическую помощь;
социальную и другие виды помощи.
Фото: Тамбовская митрополия
В Центре помогают:
женщинам и матерям с детьми, подвергшиеся физическому или психическому насилию;
женщинам и матерям с детьми, потерявшим жилье, работу, близкого человека;
женщинам и матерям с детьми, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях (развод, отсутствие средств к существованию и т.п.);
женщинам с намерением отказа от новорожденного ребенка;
беременным женщинам с намерением сделать аборт.
Фото: Тамбовская митрополия
В здании 5 жилых комнат на 12 человек, кухня, детская и т.д.
Этот проект, по информации Тамбовской митрополии, реализуется Тамбовской епархией на средства гранта Русской православной церкви и субсидии администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU