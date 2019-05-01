На Тамбовщине открыли Центр помощи для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-01T14:06:58+03:00

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. Фото: Тамбовская митрополия

На торжественном мероприятии присутствовали также митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова

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30 апреля в Тамбовском районе в селе Большая Липовица на улице Коноплиновка, 100 состоялось торжественное открытие епархиального Центра защиты семьи, материнства и детства имени преподобного Амвросия Оптинского.

Фото: Тамбовская митрополия

- Епархиальный центр предназначен для беременных женщин и оказавшихся в трудной жизненной ситуации женщин с детьми. Он расположен на территории государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса»», - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

Фото: Тамбовская митрополия

В епархиальном Центре защиты женщины могут получить:

проживание, питание;

беседы со священником;

психологическую помощь;

юридическую помощь;

социальную и другие виды помощи.

Фото: Тамбовская митрополия

В Центре помогают:

женщинам и матерям с детьми, подвергшиеся физическому или психическому насилию;

женщинам и матерям с детьми, потерявшим жилье, работу, близкого человека;

женщинам и матерям с детьми, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях (развод, отсутствие средств к существованию и т.п.);

женщинам с намерением отказа от новорожденного ребенка;

беременным женщинам с намерением сделать аборт.

Фото: Тамбовская митрополия

В здании 5 жилых комнат на 12 человек, кухня, детская и т.д.

Этот проект, по информации Тамбовской митрополии, реализуется Тамбовской епархией на средства гранта Русской православной церкви и субсидии администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU