У тамбовчанина конфисковали водку на ЖД вокзале, теперь ему грозит штраф
Он пытался сбыть алкоголь пассажирам, не имея на то разрешающих документов
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В Тамбове на железнодорожном вокзале транспортные полицейские задержали мужчину, который предлагал пассажирам приобрести у него спиртное. Его доставили в дежурную часть, а бутылки с водкой изъяли.
- Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 14.17.1. КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU