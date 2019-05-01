Тамбовчане встретили Первомай, пройдясь праздничной колонной по городу

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-01T12:15:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По традиции Тамбовщина встречает Первомай праздничным шествием. Так, по данным пресс-службы региональной администрации Тамбовской области, сегодня в День Весны и Труда в демонстрации в Тамбове приняли участие 22 тысячи человек. Более 10 тысяч - прошли колонной в Мичуринске. А всего на Первомайские торжества вышли 50 тысяч жителей области. В колонне от памятника Зои Космодемьянской до ледового дворца спорта «Кристалл» в Тамбове прошел и губернатор Александр Никитин.

- Первомай - это праздник Весны, Мира, Труда и, конечно, Радости! Поздравляю всех жителей области с этим днем и желаю провести Первомайские выходные в кругу семьи, с родными и друзьями! Мира всем, добра, благополучия, - сказал глава региона.

Трудовые коллективы предприятий и организаций, члены политических партий, профсоюзные активы, представители учреждений образования, культуры, медицины, спортсмены вышли на улицы города, чтобы встретить Первомай.

После торжественного митинга у «Кристалла» начался праздничный концерт. Перед тамбовчанми выступили творческие коллективы города.

ИСТОЧНИК KP.RU