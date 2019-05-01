В Тамбове перекроют движение транспорта по улице Колхозной

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-01T11:00:11+03:00

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С 1 по 15 мая в Тамбове с целью обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения работ по монтажу трубопровода водоснабжения будет прекращено движение транспортных средств по улице Колхозной, на участке от улицы Заводской до улицы Широкой.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Партнер» рекомендовано разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения работ, а также схему маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги по улице Колхозной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU