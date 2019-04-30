Тамбовчан приглашают на «Семь дней Победы»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-30T17:54:19+03:00

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Каждый вечер с 18:30 до 20:00 с 3 по 9 мая в Тамбове на Первомайской площади у памятника погибшим солдатам правопорядка коллектив молодежного театра будет ждать тамбовчан и гостей города на проекте «Семь дней Победы». Пришедшие увидят выставки-инсталляции по материалам Великой Отечественной войны.

А воспитанники патриотических клубов Тамбовщины представят там участникам встреч показательные выступления по рукопашному бою. Сотрудники УФСИН по Тамбовской области привезут выставку оружия. Исторические реконструкторы покажут технику времен войны.

- В сквере будут работать специализированные фотозоны. Горожан и гостей Тамбова ждет чаепитие с бубликами. Вместе с актерами молодежного театра лучшие самодеятельные и профессиональные коллективы Тамбовской области порадуют всех пришедших своим творчеством в концертных выступлениях, - сообщает информационное управление администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU