Рядом со школой № 33 в Тамбове появился пешеходный переход
Его сделали регулируемым
Пешеходный переход оборудовали на пересечении улиц 40 лет Октября и Гастелло
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Сегодня, 30 апреля, в Тамбове заработал регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц 40 лет Октября и Гастелло, со стороны школы №33. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Оборудование пешеходного перехода в данном месте стало возможным за счет введения запрета на правый поворот с улицы 40 лет Октября на улицу Гастелло, так пешеходов и водителей призывают обратить внимание на изменение в работе светофорного объекта на указанном перекрестке.
Фото: информационное управление администрации города Тамбова
ИСТОЧНИК KP.RU