2019-04-30T17:20:22+03:00
Общество

Рядом со школой № 33 в Тамбове появился пешеходный переход

Его сделали регулируемым
Ксения АЛЕШИНА
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Пешеходный переход оборудовали на пересечении улиц 40 лет Октября и ГастеллоПешеходный переход оборудовали на пересечении улиц 40 лет Октября и Гастелло
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Сегодня, 30 апреля, в Тамбове заработал регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц 40 лет Октября и Гастелло, со стороны школы №33. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Оборудование пешеходного перехода в данном месте стало возможным за счет введения запрета на правый поворот с улицы 40 лет Октября на улицу Гастелло, так пешеходов и водителей призывают обратить внимание на изменение в работе светофорного объекта на указанном перекрестке.

Фото: информационное управление администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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