В Тамбове 21-летний парень угнал машину и врезался в столб

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-30T16:44:43+03:00

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К сотрудникам вневедомственной охраны, находившимся на маршруте патрулирования, обратился мужчина и сообщил,что по улице Гагарина в Тамбове,движется автомобиль «ВАЗ 2114», водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения и создает аварийную ситуацию на дороге.

Росгвардейцы нашли легковушку на этой же улице с техническими повреждениями. Как оказалось, 21-летний пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб. На место происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Молодого человека с различными травмами доставили в больницу. Выяснилось, что данный автомобиль он угнал.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU