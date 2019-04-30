30 апреля и 1 мая в Тамбове ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-30T16:12:29+03:00

Это связано с проведением праздничных мероприятий

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В среду, 1 мая, в Тамбове пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий в этот день и накануне в областном центре вводится целый ряд ограничений дорожного движения.

Так, по сообщению пресс-службы регионального УМВД, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена с 16:00 30 апреля до окончания мероприятий 1 мая по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

С 18:00 вторника до окончания мероприятий в среду аналогичный запрет вводится:

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской;

- на площади имени Ленина;

- по улице Советской, на участке от Комсомольской площади до улицы Горького;

- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;

- по улице Набережной, на участке от улицы архиепископа Луки до улицы Горького;

- по улице Горького, на участке от улицы Набережной до улицы Маркса;

- по улице Советской, на участке от бульвара Энтузиастов до Комсомольской площади;

- по улице Пролетарской, на участке от Комсомольской площади до улицы Карла Маркса;

- по Моршанскому шоссе, на участке от улицы Монтажников до Комсомольской площади;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице Горького.

Запрет на движение транспортных средств будет введен 1 мая с 8:30 и до окончания мероприятий:

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Маркса до улицы Советской;

- по улице Пролетарской, на участке от Комсомольской площади до улицы Маркса;

- по улице Советской, на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Комсомольской;

- по улице Горького, на участке от улицы Набережной до улицы Маркса;

- по Моршанскому шоссе, на участке от улицы Монтажников до Комсомольской площади;

- по улице Московской, на участке от улицы Разина до улицы Мичуринской;

- по улице Мичуринской, на участке от улицы Маркса до улицы Московской;

- по улице Куйбышева, на участке от улицы Васильева до улицы Советской;

- по улице Разина, на участке от Рассказовского шоссе до улицы Советской;

- по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Маркса;

- по улице Студенецкой набережной, на участке от улицы Маркса до улицы Советской;

- по улице Федорова;

- по улице Октябрьской, на участке от улицы Маркса до улицы Советской;

- по улице Горького, на участке от улицы Советской до улицы Маркса;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU