30 апреля и 1 мая в Тамбове ограничат движение транспорта
В среду, 1 мая, в Тамбове пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий в этот день и накануне в областном центре вводится целый ряд ограничений дорожного движения.
Так, по сообщению пресс-службы регионального УМВД, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена с 16:00 30 апреля до окончания мероприятий 1 мая по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
С 18:00 вторника до окончания мероприятий в среду аналогичный запрет вводится:
- по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской;
- на площади имени Ленина;
- по улице Советской, на участке от Комсомольской площади до улицы Горького;
- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;
- по улице Набережной, на участке от улицы архиепископа Луки до улицы Горького;
- по улице Горького, на участке от улицы Набережной до улицы Маркса;
- по улице Советской, на участке от бульвара Энтузиастов до Комсомольской площади;
- по улице Пролетарской, на участке от Комсомольской площади до улицы Карла Маркса;
- по Моршанскому шоссе, на участке от улицы Монтажников до Комсомольской площади;
- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице Горького.
Запрет на движение транспортных средств будет введен 1 мая с 8:30 и до окончания мероприятий:
- по улице Интернациональной, на участке от улицы Маркса до улицы Советской;
- по улице Пролетарской, на участке от Комсомольской площади до улицы Маркса;
- по улице Советской, на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Комсомольской;
- по улице Горького, на участке от улицы Набережной до улицы Маркса;
- по Моршанскому шоссе, на участке от улицы Монтажников до Комсомольской площади;
- по улице Московской, на участке от улицы Разина до улицы Мичуринской;
- по улице Мичуринской, на участке от улицы Маркса до улицы Московской;
- по улице Куйбышева, на участке от улицы Васильева до улицы Советской;
- по улице Разина, на участке от Рассказовского шоссе до улицы Советской;
- по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Маркса;
- по улице Студенецкой набережной, на участке от улицы Маркса до улицы Советской;
- по улице Федорова;
- по улице Октябрьской, на участке от улицы Маркса до улицы Советской;
- по улице Горького, на участке от улицы Советской до улицы Маркса;
- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU