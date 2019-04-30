В Тамбовской области из непригодного жилья в благоустроенное переселят 1 тысячу 480 человек

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-30T15:20:50+03:00

В этом и следующем году новоселье справят уже 202 жителя региона

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На совещании губернатора Александра Никитина с главами районов и городов первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов озвучил основные показатели регионального проекта по сокращению непригодного жилья.

- Так, на реализацию проекта с 2019 по 2025 годы предусмотрено 1 миллиард 93 миллиона рублей, из которых более миллиарда - средства федерального бюджета. Планируется переселить 1 тысячу 480 человек, - цитирует пресс-служба регионального "ЕР" 1-го вице-губернатора.

На 2019 год предусмотрено финансирование в объеме 89,5 миллиона рублей. В 2019 и 2020 году из непригодного в благоустроенное жилье уже переселят 212 человек (36 - в 2019 году и 176 - в 2020 году). В этом году в проекте участвуют Тамбов, Мичуринск, Котовск и Моршанск.

- Главам этих муниципальных образований даны поручения по оценке состояния жилья и подбору квартир, - сказал Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU