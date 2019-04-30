2019-04-30T15:03:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанин продал иркутчанке фальшивые монеты царской эпохи за 120 тысяч рублей

Женщина поверила в то, что они подлинные
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина придумал историю о том, что якобы нашел монеты в руинах церкви на ТамбовщинеМужчина придумал историю о том, что якобы нашел монеты в руинах церкви на Тамбовщине
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В Иркутске 28-летнего безработного жителя Тамбовской области. На одной из улиц города он подошел к 27-летней местной жительнице и предложил ей купить у него более 110 редких старинных монет за 120 тысяч рублей, которые якобы он нашел в руинах одной из тамбовских церквей. Женщина согласилась и отдала злоумышленнику деньги.

Иркутчанка вскоре поняла, что монеты не представляют никакой исторической и материальной ценности и обратилась в полицию. По данному факту Следственным отделом СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

- В ходе личного досмотра у жителя Тамбовской области обнаружены и изъяты монеты, имитирующие серебряные и золотые рубли царской эпохи. Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов его противоправной деятельности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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