2019-04-30T14:44:46+03:00
Происшествия

Тамбовский депутат предстанет перед судом по обвинению в экономическом преступлении

Он вместе со своим сотрудником изготовил более 280 тысяч литров спирта
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора (являющегося также депутатом райсовета) и сотрудника завода по производству органических химических веществ. Они обвиняются в незаконном производстве спиртосодержащей продукции - по статье 171.3 УК РФ.

Так, по версии следствия, обвиняемые изготовили из зерновой продукции на заводе более 280 тысяч литров спирта (стоимостью порядка 13 миллионов рублей). При этом необходимой лицензии на такое производство у них не было.

- В сентябре 2017 года обвиняемые организовали погрузку части продукции в транспорт для перевозки и поставки контрагентам, который по пути следования был задержан сотрудниками регионального УФСБ, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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