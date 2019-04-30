2019-04-30T14:09:50+03:00
Происшествия

В Тамбовской области дома у сельчанина нашли оружие и килограмм марихуаны

Возбуждено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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Полицейские во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 45-летнего жителя села Хренное по подозрению в незаконном хранении оружия.

В ходе осмотра дома у мужчины были обнаружены обрез одноствольного охотничьего ружья 16 калибра, пять самодельных ножей, двое нунчак. Кроме того, оперативники нашли коробки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что там находился один килограмм марихуаны.

- Следственным отделом МОМВД России «Мичуринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы, - сообщат в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью выявления дополнительных фактов преступной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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