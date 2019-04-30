Мост через Студенец в Тамбове перекроют к началу июня

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-30T13:50:03+03:00

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Мост через Студенец на улице Базарной планируют полностью закрыть для движения транспорта уже через месяц. Запрет предлагают ввести к началу июня, еще до того, как на сооружении начнутся ремонтные работы. Дело в том, что мост, построенный еще в 1912 году разрушается очень быстрыми темпами.

Напомним, сейчас ограничения по движению через мост действуют для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей. На его восстановление, по предварительным подсчетам потребуется порядка 35 миллионов рублей. Как рассказал председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев, в конце мая должна быть подготовлена проектно-сметная документация на ремонт сооружения.

- Сейчас специалисты заканчивают ее разработку, - говорит Михаил Александрович. - После этого мы планируем объявить тендер по выбору подрядчика и в текущем году начать работы.

Городские власти пообещали, что еще до перекрытия отремонтируют прилегающие улицы, которые будут использоваться тамбовскими автомобилистами для объезда перекрытого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU