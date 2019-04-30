Жителя Тамбовщины осудили за кражу и разбой

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-30T13:13:45+03:00

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Жердевский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению 34-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой».

Установлено, что ранее судимый за корыстные преступления подсудимый, вечером в январе текущего года через оконный проем незаконно проник в дом своей односельчанки, откуда похитил электрический чайник и четыре мешка с картошкой. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму около 6 тысяч рублей.

В конце февраля этого года, будучи пьяным, мужчина вновь пришел к односельчанке домой. Во время ссоры с хозяйкой жилища он набросил ей на шею электрический провод, стал душить, угрожая убийством, и требовать денег.

Женщине удалось освободиться от удавки и выбежать на улицу, но злоумышленник догнал ее и повалил на снег. Снова набросив на односельчанку провод, он продолжил требовать денег. Испуганная женщина отдала ему имевшиеся у нее 500 рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особо порядка рассмотрения уголовного дела, наличия в действиях злоумышленника рецидива преступления, по совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU