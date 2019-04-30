2019-04-30T12:17:44+03:00
Происшествия

В Тамбове преподаватель-взяточник заплатит в доход государства более 150 тысяч рублей

Именно такую сумму он собрал со студентов за успешную сдачу сессии
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По иску прокуратуры Ленинского района города Тамбова с осужденного за взяточничество преподавателя одного из учебных заведений областного центра взыскано более 150 тысяч рублей в доход государства.

Преподаватель брал со студентов деньги и помогал им сдавать сессию. В общей сложности он получил взяток на 152 тысячи рублей. Вступившим в законную силу приговором суда его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 290 УК РФ.

- В силу статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Денежные средства, получены ответчиком по сделкам, носящим антисоциальный, коррупционный характер, противным основам правопорядка и нравственности, следовательно, являются недействительными в силу ничтожности, в связи с чем, денежные средства подлежат обращению в доход Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Решением Советского районного суда требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчина ударил приятеля ножом в живот из-за женщины
В Тамбовской области из непригодного жилья в благоустроенное переселят 1 тысячу 480 человек
Тамбовчанин продал иркутчанке фальшивые монеты царской эпохи за 120 тысяч рублей
Тамбовский депутат предстанет перед судом по обвинению в экономическом преступлении
В Тамбовской области дома у сельчанина нашли оружие и килограмм марихуаны
Мост через Студенец в Тамбове перекроют к началу июня
Жителя Тамбовщины осудили за кражу и разбой
В лесах Тамбовской области установлен особый противопожарный режим
Тамбовские полицейские задержали двух братьев, похищавших у пенсионеров деньги
Сегодня в Тамбове прозвучат финальные аккорды Рахманиновского фестиваля
В Тамбове на тротуаре водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
В Тамбове на кладбище напали на женщину
В Тамбове в аварии с двумя «Калинами» пострадала 10-летняя девочка
Жители западной части Тамбова на ночь остались без холодной воды
Тамбовчанин успешно выступил на первенстве мира по тхэквондо
В тамбовском «Аграрно-промышленном колледже» на создание мастерских потратят больше 40 миллионов рублей
В Тамбове провели автопробег специальной техники МЧС
Десятиклассница из Тамбова стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку
В Тамбовской области задержали похитителя поросят
Пропавшую 16-летнюю тамбовчанку нашли в Тульской области
Тамбовчанин угнал чужую иномарку, чтобы покататься
В Тамбове с мая выйдут на маршруты автобусы №2, №28 и №101
Во время шествие «Бессмертного полка» тамбовчан обеспечат бесплатной питьевой водой
В Тамбовской области с 1 мая меняется порядок выплат пособий по материнству и детству
Тамбовские полицейские раскрыли кражу кислородных баллонов