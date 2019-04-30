В Тамбове преподаватель-взяточник заплатит в доход государства более 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-30T12:17:44+03:00

Именно такую сумму он собрал со студентов за успешную сдачу сессии

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По иску прокуратуры Ленинского района города Тамбова с осужденного за взяточничество преподавателя одного из учебных заведений областного центра взыскано более 150 тысяч рублей в доход государства.

Преподаватель брал со студентов деньги и помогал им сдавать сессию. В общей сложности он получил взяток на 152 тысячи рублей. Вступившим в законную силу приговором суда его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 290 УК РФ.

- В силу статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Денежные средства, получены ответчиком по сделкам, носящим антисоциальный, коррупционный характер, противным основам правопорядка и нравственности, следовательно, являются недействительными в силу ничтожности, в связи с чем, денежные средства подлежат обращению в доход Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Решением Советского районного суда требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU