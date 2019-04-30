2019-04-30T11:45:54+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали двух братьев, похищавших у пенсионеров деньги

По предварительным данным, они украли свыше 150 тысяч у двух пожилых людей
Ирина БУРЯКОВА
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29 апреля полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в краже денег у пенсионеров. Как установили оперативники, 31 марта они зашли в дом к 93-летнему жителю села Татаново Тамбовского района под предлогом оказания помощи по хозяйству. Выведав, где хозяин хранит деньги, отвлекли его, а сами похитили 110 тысяч рублей и 500 евро. А в городе Уварово злоумышленники украли у 79-летней женщины 40 тысяч рублей.

- Передвигаясь на собственном автомобиле, преступники по предварительному сговору заранее узнавали, где живут престарелые люди. Затем они входили к ним в доверие под предлогом оказания помощи и похищали денежные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Задержанные - два 37-летних брата, зарегистрированных по месту жительства на территории Воронежской области. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж в Воронежской и Волгоградской областях.

Полицейские возбудили в отношении этих воронежцев уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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