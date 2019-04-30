2019-04-30T11:01:08+03:00
Звезды

Сегодня в Тамбове прозвучат финальные аккорды Рахманиновского фестиваля

Начало концерта в 18:30
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
На фото - открытие Рахманиновского фестиваляНа фото - открытие Рахманиновского фестиваляФото: Ирина БУРЯКОВА
Изменить размер текста:

В Тамбовской области завершается 38-й Международный музыкальный фестиваль имени Сергея Рахманинова. 30 апреля вечером на сцене драматического театра прозвучат произведения прославленного композитора в исполнении заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано), лауреата международных конкурсов Саида Гобечия (баритон) и Андрея Коробейникова (фортепиано).

В течение месяца жизнь тысяч любителей классической музыки в регионе была наполнена встречами с музыкантами мировой величины, уникальными творческими коллективами и солистами.

- В этом году фестиваль значительно расширил свою географию, чтобы еще больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству великого композитора. Много концертов состоялось в городах и районах области, на которых смогли побывать около пяти тысяч человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Читайте также: Сюрпризы Рахманиновского фестиваля в Тамбове: заповедник, кольцо и мировая звезда

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчина ударил приятеля ножом в живот из-за женщины
В Тамбовской области из непригодного жилья в благоустроенное переселят 1 тысячу 480 человек
Тамбовчанин продал иркутчанке фальшивые монеты царской эпохи за 120 тысяч рублей
Тамбовский депутат предстанет перед судом по обвинению в экономическом преступлении
В Тамбовской области дома у сельчанина нашли оружие и килограмм марихуаны
Мост через Студенец в Тамбове перекроют к началу июня
Жителя Тамбовщины осудили за кражу и разбой
В лесах Тамбовской области установлен особый противопожарный режим
В Тамбове преподаватель-взяточник заплатит в доход государства более 150 тысяч рублей
Тамбовские полицейские задержали двух братьев, похищавших у пенсионеров деньги
В Тамбове на тротуаре водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
В Тамбове на кладбище напали на женщину
В Тамбове в аварии с двумя «Калинами» пострадала 10-летняя девочка
Жители западной части Тамбова на ночь остались без холодной воды
Тамбовчанин успешно выступил на первенстве мира по тхэквондо
В тамбовском «Аграрно-промышленном колледже» на создание мастерских потратят больше 40 миллионов рублей
В Тамбове провели автопробег специальной техники МЧС
Десятиклассница из Тамбова стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку
В Тамбовской области задержали похитителя поросят
Пропавшую 16-летнюю тамбовчанку нашли в Тульской области
Тамбовчанин угнал чужую иномарку, чтобы покататься
В Тамбове с мая выйдут на маршруты автобусы №2, №28 и №101
Во время шествие «Бессмертного полка» тамбовчан обеспечат бесплатной питьевой водой
В Тамбовской области с 1 мая меняется порядок выплат пособий по материнству и детству
Тамбовские полицейские раскрыли кражу кислородных баллонов