Сегодня в Тамбове прозвучат финальные аккорды Рахманиновского фестиваля

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-30T11:01:08+03:00

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В Тамбовской области завершается 38-й Международный музыкальный фестиваль имени Сергея Рахманинова. 30 апреля вечером на сцене драматического театра прозвучат произведения прославленного композитора в исполнении заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано), лауреата международных конкурсов Саида Гобечия (баритон) и Андрея Коробейникова (фортепиано).

В течение месяца жизнь тысяч любителей классической музыки в регионе была наполнена встречами с музыкантами мировой величины, уникальными творческими коллективами и солистами.

- В этом году фестиваль значительно расширил свою географию, чтобы еще больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству великого композитора. Много концертов состоялось в городах и районах области, на которых смогли побывать около пяти тысяч человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU