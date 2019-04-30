В Тамбове на тротуаре водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
Наезд произошел на улице 2-я Шацкая
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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29 апреля в 19 часов 33 минуты в Тамбове на улице 2-я Шацкая в районе дома №41 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Хендай Туксан», 38-летний мужчина, выезжая с дворовой территории на проезжую часть, допустил наезд на велосипедиста, 17-летнего мальчика, движущегося по тротуару, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этого наезда подросток получил ранения, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU