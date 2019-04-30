В Тамбове на кладбище напали на женщину

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-30T13:54:23+03:00

Тамбовчанка смогла за себя постоять, но получила кулаком по лицу

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29 апреля утром в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Тамбова о том, что на Петропавловском кладбище на нее напал неизвестный. С ее слов, пьяный мужчина распустил руки и пытался обниматься, но получив жесткий отпор, ударил женщину кулаком. Пострадавшая смогла убежать от злоумышленника и вызвать полицию.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий 68-летний тамбовчанин был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Задержанный не смог объяснить, что послужило причиной такого поведения по отношению к незнакомой женщине на кладбище, и сослался на плохую память и злоупотребление алкоголем.

В настоящее время стражи порядка выясняют подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU