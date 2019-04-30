В Тамбове на кладбище напали на женщину
29 апреля утром в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Тамбова о том, что на Петропавловском кладбище на нее напал неизвестный. С ее слов, пьяный мужчина распустил руки и пытался обниматься, но получив жесткий отпор, ударил женщину кулаком. Пострадавшая смогла убежать от злоумышленника и вызвать полицию.
- В рамках оперативно-розыскных мероприятий 68-летний тамбовчанин был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
Задержанный не смог объяснить, что послужило причиной такого поведения по отношению к незнакомой женщине на кладбище, и сослался на плохую память и злоупотребление алкоголем.
В настоящее время стражи порядка выясняют подробности произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU