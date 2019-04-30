Жители западной части Тамбова на ночь остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-30T09:31:48+03:00

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29 апреля в Тамбове произошла авария на водозаборном узле №4, который обеспечивает холодным водоснабжением жителей западной части города.

- Пришла в негодность задвижка диаметром 300 мм на первом насосе, - рассказали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы». - Необходимо было срочно провести работы по ее замене. Ремонт задвижки можно было провести в рабочее время, но для этого потребовалось бы снизить давление и, возможно, оставить часть населения без холодной воды. В итоге специалисты ТКС приняли решение о переносе ремонтных работ на ночное время, чтобы минимизировать для тамбовчан дискомфорт, связанный с отсутствием водоснабжения.

Аварийная бригада вышла на ремонт в полночь, а уже к трем часам ночи работы по устранению неполадок были завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU