Жители западной части Тамбова на ночь остались без холодной воды
29 апреля в Тамбове произошла авария на водозаборном узле №4, который обеспечивает холодным водоснабжением жителей западной части города.
- Пришла в негодность задвижка диаметром 300 мм на первом насосе, - рассказали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы». - Необходимо было срочно провести работы по ее замене. Ремонт задвижки можно было провести в рабочее время, но для этого потребовалось бы снизить давление и, возможно, оставить часть населения без холодной воды. В итоге специалисты ТКС приняли решение о переносе ремонтных работ на ночное время, чтобы минимизировать для тамбовчан дискомфорт, связанный с отсутствием водоснабжения.
Аварийная бригада вышла на ремонт в полночь, а уже к трем часам ночи работы по устранению неполадок были завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU