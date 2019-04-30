2019-04-30T09:16:19+03:00
Спорт

Тамбовчанин успешно выступил на первенстве мира по тхэквондо

Михаил Уткин завоевал на соревнованиях «серебро» и «бронзу»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На чемпионате выступали более тысячи спортсменовНа чемпионате выступали более тысячи спортсменов
Изменить размер текста:

Накануне завершились чемпионат и первенство мира по тхэквондо МФТ. В этом году крупнейшие старты принял город Инцелль, где выступили более 1000 сильнейших тхэквондистов.

В состав сборной России вошли трое тамбовчан: Елена и Алексей Ким, Михаил Уткин. Михаил Уткин доказал, что тамбовчане по праву занимают свои места в национальной команде. Он дважды поднимался на пьедестал почета – в личном спарринге и командном туль. Первой наградой на прошедшем первенстве мира для Михаила стала «бронза» в командном туль. Вместе с представителями Москвы, Хабаровского края и республики Бурятия наш Михаил смог войти в тройку призеров в этой дисциплине. Спортсмен пробовал свои силы и в личных соревнованиях. В итоге он стал серебряным призером в спарринге.

- Соревнования проходили в сложнейшей борьбе, ежегодно растет уровень участников, появляются новые лидеры. Это хорошо, мы видим развитие нашего вида спорта. Что касается сборной России, то реализовано не всё. Были поражения и победы. На этом чемпионате и первенстве сборная России заняла шестое место в командном зачёте из 64 стран, завоевав 4 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей. Это очень достойный результат, который свидетельствует о развитии тхэквондо в России, - говорит старший тренер сборной России тамбовчанин Андрей Ким. - Мы рассчитывали на медали наших воспитанников и Михаил Уткин очень порадовал. Скажу, это молодой перспективный спортсмен, в своей возрастной категории он уверенный лидер в нашей сборной и закрепляет свой авторитет на международной арене.

Отметим, что Михаил Уткин выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчина ударил приятеля ножом в живот из-за женщины
В Тамбовской области из непригодного жилья в благоустроенное переселят 1 тысячу 480 человек
Тамбовчанин продал иркутчанке фальшивые монеты царской эпохи за 120 тысяч рублей
Тамбовский депутат предстанет перед судом по обвинению в экономическом преступлении
В Тамбовской области дома у сельчанина нашли оружие и килограмм марихуаны
Мост через Студенец в Тамбове перекроют к началу июня
Жителя Тамбовщины осудили за кражу и разбой
В лесах Тамбовской области установлен особый противопожарный режим
В Тамбове преподаватель-взяточник заплатит в доход государства более 150 тысяч рублей
Тамбовские полицейские задержали двух братьев, похищавших у пенсионеров деньги
Сегодня в Тамбове прозвучат финальные аккорды Рахманиновского фестиваля
В Тамбове на тротуаре водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
В Тамбове на кладбище напали на женщину
В Тамбове в аварии с двумя «Калинами» пострадала 10-летняя девочка
Жители западной части Тамбова на ночь остались без холодной воды
В тамбовском «Аграрно-промышленном колледже» на создание мастерских потратят больше 40 миллионов рублей
В Тамбове провели автопробег специальной техники МЧС
Десятиклассница из Тамбова стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку
В Тамбовской области задержали похитителя поросят
Пропавшую 16-летнюю тамбовчанку нашли в Тульской области
Тамбовчанин угнал чужую иномарку, чтобы покататься
В Тамбове с мая выйдут на маршруты автобусы №2, №28 и №101
Во время шествие «Бессмертного полка» тамбовчан обеспечат бесплатной питьевой водой
В Тамбовской области с 1 мая меняется порядок выплат пособий по материнству и детству
Тамбовские полицейские раскрыли кражу кислородных баллонов