Тамбовчанин успешно выступил на первенстве мира по тхэквондо

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-30T09:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне завершились чемпионат и первенство мира по тхэквондо МФТ. В этом году крупнейшие старты принял город Инцелль, где выступили более 1000 сильнейших тхэквондистов.

В состав сборной России вошли трое тамбовчан: Елена и Алексей Ким, Михаил Уткин. Михаил Уткин доказал, что тамбовчане по праву занимают свои места в национальной команде. Он дважды поднимался на пьедестал почета – в личном спарринге и командном туль. Первой наградой на прошедшем первенстве мира для Михаила стала «бронза» в командном туль. Вместе с представителями Москвы, Хабаровского края и республики Бурятия наш Михаил смог войти в тройку призеров в этой дисциплине. Спортсмен пробовал свои силы и в личных соревнованиях. В итоге он стал серебряным призером в спарринге.

- Соревнования проходили в сложнейшей борьбе, ежегодно растет уровень участников, появляются новые лидеры. Это хорошо, мы видим развитие нашего вида спорта. Что касается сборной России, то реализовано не всё. Были поражения и победы. На этом чемпионате и первенстве сборная России заняла шестое место в командном зачёте из 64 стран, завоевав 4 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей. Это очень достойный результат, который свидетельствует о развитии тхэквондо в России, - говорит старший тренер сборной России тамбовчанин Андрей Ким. - Мы рассчитывали на медали наших воспитанников и Михаил Уткин очень порадовал. Скажу, это молодой перспективный спортсмен, в своей возрастной категории он уверенный лидер в нашей сборной и закрепляет свой авторитет на международной арене.

Отметим, что Михаил Уткин выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

ИСТОЧНИК KP.RU