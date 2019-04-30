В тамбовском «Аграрно-промышленном колледже» на создание мастерских потратят больше 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-30T09:07:36+03:00

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ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» вошел в число победителей конкурсного отбора на предоставление в этом году грантов из федерального бюджета. Деньги выделяются на поддержку профессиональной деятельности образовательных организаций и могут быть потрачены на улучшение их материально-технической базы.

«Аграрно-промышленный колледж» стал получателем федерального гранта в размере 29,9 млн. руб. При этом размер областного софинансирования составит 10 млн. рублей, собственные средства колледжа – более 2 млн. руб.

- Средства будут направлены на создание и оснащение пяти мастерских по направлению «Сельское хозяйство» по следующим приоритетным группам компетенций: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», - рассказали в управлении образования и науки области. - Цель деятельности мастерских – практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU