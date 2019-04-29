2019-04-29T17:35:22+03:00
Общество

Десятиклассница из Тамбова стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку

Это Елизавета Шатилова из лицея №29
Ксения АЛЕШИНА
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Девушка успешно справилась с письменным заданиемДевушка успешно справилась с письменным заданием
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В Московском государственном лингвистическом университете состоялась церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Тамбовщину представляли два человека. Ученице 10 класса лицея № 29 Елизавете Шатиловой удалось войти в число призеров.

Тамбовчанка одна из лучших справилась с письменным заданием. В будущем с помощью языка девушка хочет постигать что-то новое и интересное, в особенности ее интересует международные отношения и международная экономика.

- Наставник Елизаветы - Хоменко Валентина Германовна, учитель немецкого языка МАОУ «Лицей № 29», отметила, что её воспитанница показала огромный потенциал, ведь Тамбовская область долгое время не получала высоких баллов на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Победителями стали 14 финалистов, дипломы призера получили 73 участника. Участие в олимпиаде приняли 192 одаренных школьника из разных уголков России.

Добавим, что у победителей и призеров заключительного этапа есть право поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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