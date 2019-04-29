2019-04-29T17:57:13+03:00
Общество

В Тамбове провели автопробег специальной техники МЧС

Колонна объехала почти весь город
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области
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Сегодня впервые по улицам Тамбова спасатели провели автопробег специальной техники МЧС, посвященный 370-й годовщине пожарной охраны России.

- В автопробеге были задействованы современные образцы техники пожарных и спасателей, предназначенные для максимально оперативного прибытия сотрудников МЧС России к месту вызова и эффективного применения при тушении локальных очагов возгорания, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

Из южной части города колонна прошла по улице Советской и далее в северную часть областного центра, а после вернулась обратно. Цель пробега, отмечают в ведомстве, это ознакомление населения с видами специальной техники, которую применяют для обеспечения безопасности в регионе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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