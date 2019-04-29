В Тамбовской области задержали похитителя поросят

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-29T17:01:18+03:00

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В дежурную часть полиции ОМВД по Жердевскому району 27 апреля поступило сообщение о краже от 33-летнего гражданина. Житель села Липовка рассказал, что у него из сарая украли четырех поросят стоимостью около 8 000 рублей.

Осмотрев сарай и опросив соседей, полицейские приступили к розыску. Выяснилось, что к краже причастен местный ранее судимый житель, проживающий недалеко от потерпевшего. В итоге 56-летний мужчина был задержан.

Задержанный сознался в преступлении и пояснил, что проник на территорию частного подворья ночью. Он взломал замок сарай и зашел в помещение, откуда похитил четырех трехнедельных поросят весом около 5 килограммов. Животных воришка поместил в мешок и спрятал у себя дома.

- Полицейские изъяли поросят и вернули законному владельцу. По словам задержанного, похищенное он собирался продать, но не успел. На кражу его толкнуло якобы трудное материальное положение. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU