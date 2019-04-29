2019-04-29T16:26:57+03:00
Общество

Пропавшую 16-летнюю тамбовчанку нашли в Тульской области

Анастасия Магдалянова отправилась в гости к своему другу по переписке в соцсетях
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пропавшую 27 апреля 16-летнюю жительницу села Сампур Сампурского района нашли живой. Напомним, Анастасия Магдалянова ночью ушла из дома без объяснения причин, и больше там не появлялась. Родные сообщили о ее исчезновении в правоохранительные органы. К поискам, помимо полицейских, привлекли добровольцев и волонтеров отряда «Лиза Алерт», но результатов они не дали. Следователи СКР по Тамбовской области приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В ходе расследования появилась информация, что тамбовчанка может находиться в другом регионе. 29 апреля беглянку нашли в Тульской области дома у молодого человека, с которым она дружила в соцсетях. Вскоре девушку вернут родителям. Следователи намерены разобраться в том, что побудило подростка уйти из дома.

- Будет проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин исчезновения девушки, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области. - Также следователям предстоит выяснить, не совершались ли в отношении подростка до ее исчезновения или в этот период какие-либо противоправные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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